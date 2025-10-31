Roma, 31 ott – La terra non si compra. Un concetto semplice ma completamente sconosciuto alle logiche di potere basate sul denaro di un gruppo immobiliare milanese che voleva impossessarsi di una porzione di terra tra le più belle al mondo per edificare un resort di lusso. La brama di ricchezza si è dovuta scontrare con il “no” di Efisio Mulas (Giuseppe Ignazio Loi). Un pastore sardo ultraottantenne che in quel terreno aveva la sua casa di campagna. E proprio lì, in quella splendida spiaggia, pascolava la sua mandria di vacche. Il film regia di Riccardo Milani è ispirato a una storia vera, quella del pastore Ovidio Marras e la sua lunga e battaglia legale per la difesa della propria terra. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - “La vita va così”: il legame con la terra non può essere comprato