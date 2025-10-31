La vita potrebbe nascere dalle tempeste solari | il mistero cosmico che riscrive le origini dell’universo

Le tempeste solari, fenomeni che siamo abituati a considerare negativi per i loro effetti su tutto ciò che sulla Terra è elettrico, potrebbero invece favorire la nascita della vita sui pianeti. Anche noi umani potremmo essere la conseguenza di uno di questi eventi. Le esplosioni stellari che creano la vita. Ecco come: per la prima volta è stata osservata nella sua interezza un’espulsione di massa coronale del Sole anche su un’altra stella, rivelando che quando queste violente esplosioni si verificano su stelle giovani, esse contengono abbastanza energia da poter innescare la chimica della vita su qualsiasi pianeta in orbita. 🔗 Leggi su Panorama.it

