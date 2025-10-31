La visione dell' Europa giuridica del notaio Lima 

C'è un filo sottile che unisce la tradizione giuridica europea e la sua evoluzione più moderna: è la convinzione che il diritto non sia solo norma, ma anche voce e tutela della persona. Un principio che la Dott.ssa Giovanna Lima, Avvocato e Notaio, ha reso il cuore del proprio impegno professionale. Per questa visione, capace di fondere rigore tecnico e profonda sensibilità civile, le è stato conferito il prestigioso premio Legal Le Fonti Awards, riconoscimento assegnato a figure che incarnano l'eccellenza nel panorama giuridico e istituzionale italiano ed europeo, conferito da uno dei principali osservatori dell'eccellenza giuridica in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

