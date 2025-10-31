La Virtus cede al Bayern Monaco secondo ko di fila per i campioni d’Italia | gli highlights

Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna, che dopo il ko di Kaunas cade anche sul parquet del Bayern Monaco. Il match resta in equilibrio per tre quarti, ma nel finale i tedeschi accelerano e chiudono con un netto successo per 86-70. Non bastano ai campioni d’Italia i 17 punti di Alen Smailagic e i 16 dell’ex Carsen Edwards. Buon debutto invece per Spencer Dinwiddie, autore di 6 punti alla sua prima apparizione europea con il Bayern. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Virtus cede al Bayern Monaco, secondo ko di fila per i campioni d’Italia: gli highlights

