La virata del Chianti Docg verso la versione rosata Giovanni Busi | Ci auguriamo di iniziare già con l’annata 2025

Di fronte al cambiamento dei consumi, il Consorzio corre ai ripari. La richiesta al Masaf è già partita, insieme allo stop al progetto della Gran Selezione. Si punta alle 10 mila bottiglie destinati ai mercati maturi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

