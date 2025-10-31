la villetta del narcotrafficante disabitata ormai da sei anni consegnata a una casa per te

Un immobile di via San Francesco, in località Rogorotto, un tempo a disposizione della criminalità organizzata, ha cambiato volto e soprattutto utenti. L’immobile fa capo adesso alla cooperativa Intrecci e sarà gestito dall’associazione “Una casa per te“ per progetti di housing sociale. La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Alfio Colombo, del suo predecessore Moreno Agolli che aveva avviato l’iter di acquisizione, dell’assessore Matteo Zappa e di don Massimo Mapelli. "Questo bene ha una storia importante – ha sottolineato don Mapelli – Un percorso avviato nel 2019, quando entrammo in questa casa che all’epoca non era ancora tecnicamente confiscata ma solo sequestrata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

