Mi sono trasferito in Francia perché da sempre sono stato affascinato dalla sua arte pasticciera e oggi sono orgoglioso di farne parte a tutti gli effetti. Stando a Parigi mi sono reso conto che in questo Paese il mondo della pasticceria è diviso in due. Da una parte c’è chi crea e dall’altra c’è chi realizza con sapienza da artigiano. Io cerco di creare qualche cosa che dia nutrimento e che abbia un’estetica, una forma che rispecchi la mia ricerca costante sulla qualità degli ingredienti e sui sapori. E credo che solo andando ogni giorno in pasticceria si riesca a trasmettere tutto ciò, a condividere con i propri clienti la scelta di usare prodotti di altissima qualità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La via giapponese per la pasticceria francese