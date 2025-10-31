La verità sul presunto flirt di Juan Carlos | Diana era fredda e distante

La figura di Lady Diana torna a far discutere. L’ex re di Spagna, Juan Carlos, sostiene che la principessa del Galles fosse “fredda” e “distante” lontano dalle telecamere. Le dichiarazioni compaiono nel suo nuovo libro di memorie, Reconciliation, in uscita la prossima settimana, in cui il sovrano respinge con forza le accuse di aver avuto un flirt con l’allora moglie del principe Carlo. Secondo quanto si legge, Diana appariva “taciturna e glaciale”, tranne quando si trovava davanti ai fotografi, momento in cui “sembrava trasformarsi”. Un ritratto sorprendente, che getta una luce nuova sui rapporti tra le due famiglie reali più osservate d’Europa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La verità sul presunto flirt di Juan Carlos: “Diana era fredda e distante”

