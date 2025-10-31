La ’Venere’ di Savignano La scultura del Paleolitico torna a casa dopo cent’anni
di Stefano Marchetti Nel 1925, durante gli scavi per la costruzione di una stalla a Savignano sul Panaro, nel Modenese, l’agricoltore Olindo Zambelli vide spuntare dal terreno quello che sembrava un sasso di forma alquanto strana. E, osservandolo meglio, si rese conto che quella non era una pietra qualunque, ma una piccola scultura, una statuetta dalle forme femminili: superficie lavorata, curve morbide e generose, e un fascino tutto particolare fra sensualità e mistero. Quel ‘sasso’ si rivelò essere un importantissimo reperto preistorico, una ’Venere’, una scultura risalente al Paleolitico superiore, circa 30mila anni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
A cent’anni dal suo ritrovamento, la Venere di Savignano ritorna a casa. La statuetta originale, solitamente custodita nel Museo della Civiltà di Roma, da domani, sabato 18 ottobre, sarà visibile al pubblico nel Museo della Venere e dell’Elefante a Savignano, - facebook.com Vai su Facebook
