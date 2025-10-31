La vecchia locanda diventata ristorante che torna a Ivrea dopo vent’anni | ecco cosa succede a Casa Vicina
Dalla locanda con cambio cavalli aperta nel 1902 al ristorante stellato del Green Pea, la famiglia Vicina chiude il capitolo torinese e riporta la sua cucina “di casa” dove tutto è cominciato. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
