La vaquita è ancora tra noi ma ne restano solo 10 | salvarla dall'estinzione sarà molto difficile
Nel Golfo di California, in Messico, rimangono appena 7-10 vaquita, il cetaceo più raro e minacciato del pianeta. I risultati dell'ultimo monitoraggio dimostrano anche che le focene continuano a riprodursi, ma salvare la specie dall'estinzione sarà molto difficile a causa della pesca illegale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
