La Valle del Gerenzone torni a vivere È tempo di costruire il futuro di Lecco
Il recupero del casello del custode alla Diga del Paradone è un segnale forte: quando i lecchesi si muovono insieme, le cose si realizzano davvero.L’associazione Officina Gerenzone, con il suo impegno e la collaborazione della Fondazione Comunitaria del Lecchese, ha saputo risvegliare l’interesse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
