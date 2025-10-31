La vallata del Savio in balìa dei ladri
"L'ondata di furti che, negli ultimi giorni, si è riversata sul territorio comunale di Roncofreddo e su altri territori della Valle del Savio che si sviluppa dal crinale tosco-romagnolo sino alle porte di Cesena, ha generato forte preoccupazione nei cittadini". A denunciare i raid dei ladri e a raccogliere i preoccupati appelli dei cittadini sono i rappresentanti di Fratelli d'Italia, con la coordinatrice comunale di Roncofreddo, Marina Conti, e il coordinatore per la Vallata del Savio, Cesare Polidori, che in stretta sintesi chiedono "più controlli e telecamere attive". Per la zona di Roncofreddo l'allarme furti ha navigato, qualche giorno fa, anche via social dove si avvisavano i cittadini di prestare attenzione in quanto erano stati segnalati tre ladri, con cappello con visiera e fazzoletto sulla faccia, in Via Doccia.
