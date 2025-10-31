La Uil Marche apre la stagione congressuale Mazzucchelli | Discussione ampia con la società per il futuro della nostra regione
“Costruire un patto territoriale diffuso che accompagni la UIL Marche verso il Congresso 2026, attraverso una discussione pubblica che valorizzi la dimensione locale, ma con una visione regionale e prospettica. L’obiettivo è avviare un percorso partecipativo e diffuso, che coinvolga iscritti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Apre a Roma la mostra "Restituzioni 2025" di Intesa Sanpaolo. Restaurate e esposte opere da Loreto (Museo Pontificio Santa Casa) e San Severino Marche (chiesa di San Domenico) - facebook.com Vai su Facebook
Il Trovatore apre la stagione lirica di Ancona - Sta per alzarsi il sipario sulla stagione lirica 2025 del Teatro delle Muse "Franco Corelli": va in scena "Trovatore", prodotto dal massimo dorico, libretto di Salvatore Cammarano e Leone Emanuele ... Segnala ansa.it