La Uil Marche apre la stagione congressuale Mazzucchelli | Discussione ampia con la società per il futuro della nostra regione

Anconatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Costruire un patto territoriale diffuso che accompagni la UIL Marche verso il Congresso 2026, attraverso una discussione pubblica che valorizzi la dimensione locale, ma con una visione regionale e prospettica. L’obiettivo è avviare un percorso partecipativo e diffuso, che coinvolga iscritti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Il Trovatore apre la stagione lirica di Ancona - Sta per alzarsi il sipario sulla stagione lirica 2025 del Teatro delle Muse "Franco Corelli": va in scena "Trovatore", prodotto dal massimo dorico, libretto di Salvatore Cammarano e Leone Emanuele ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Uil Marche Apre Stagione