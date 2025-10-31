Parlare di riarmo europeo scatena sempre la stessa indignazione automatica e confonde la difesa con la guerra, la deterrenza con il militarismo, e finisce immancabilmente con la frase "quei soldi andrebbero messi in sanità e istruzione". È la retorica pacifista più comoda del mondo, il problema è che nel frattempo qualcuno si arma davvero, e non per difendersi. Piccolo recap: negli ultimi dieci anni, mentre in Europa si discuteva se ridurre di un punto percentuale la spesa militare, la Russia aumentava costantemente quella propria, arrivando a investire oltre il 6% del Pil nel 2024, un record post-sovietico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La tv russa ci spiega il pericolo che corriamo