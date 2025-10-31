La tua energia si chiama sangue l’ematologia al San Giuliano

Teleclubitalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tua energia si chiama sangue, l’importanza dei controlli ematologici. Ne parliamo con il dr Gino Svanera, dir UOC Ematologia e Medicina Trasfusionale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Un ambulatorio che ha fatto numeri importanti alla alla due giorni a Napoli “Salute per tutti”. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

la tua energia si chiama sangue l8217ematologia al san giuliano

© Teleclubitalia.it - La tua energia si chiama sangue, l’ematologia al San Giuliano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Wright, energia sangue vitale società, Usa pronti a collaborare - "L'energia è il sangue vitale della nostra società delle nostre economie e delle persone". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tua Energia Chiama Sangue