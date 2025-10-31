La truffa sentimentale finita in triplice omicidio condannato il killer delle maestre settantenni in Spagna

Il tribunale di Madrid ha condannato il killer delle due sorelle pensionate Angeles e Amelia, uccise col fratello disabile Pepe in casa loro nel dicembre del 2023. Il movente del crimine è un debito di 60mila euro che le due donne avevano contratto con l’uomo per versare soldi a finti militari di cui si erano innamorate online e che erano in realtà truffatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it