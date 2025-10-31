La Trilogia d' autunno conferma Ravenna come meta internazionale del turismo culturale

31 ott 2025

Se la “fabbrica” del Teatro Alighieri sta lavorando a pieno ritmo per le prove delle due nuove produzioni di Orlando e Alcina che debutteranno con la Trilogia d’Autunno (il trittico händeliano si completa con il Messiah), Ravenna si prepara ad accogliere il pubblico internazionale che raggiungerà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

