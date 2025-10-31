La Trilogia d' autunno conferma Ravenna come meta internazionale del turismo culturale

Se la “fabbrica” del Teatro Alighieri sta lavorando a pieno ritmo per le prove delle due nuove produzioni di Orlando e Alcina che debutteranno con la Trilogia d’Autunno (il trittico händeliano si completa con il Messiah), Ravenna si prepara ad accogliere il pubblico internazionale che raggiungerà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Trilogia d’Autunno del Ravenna Festival, quest’anno dedicata a Händel, è già sul palco. Infatti, al Teatro Alighieri è iniziato il percorso di prove di regia e musicali che si coronerà con il debutto delle due nuove produzioni di Orlando (mercoledì 12 novembre - facebook.com Vai su Facebook

Ravenna Festival, al Teatro Alighieri cominciano le prove della Trilogia d’Autunno - X Vai su X

Trilogia d’Autunno: oltre il 20% di spettatori stranieri - Se la “fabbrica” del Teatro Alighieri sta lavorando a pieno ritmo per le prove delle due nuove produzioni di Orlando e Alcina che debutteranno con la Trilogia d’Autunno (il trittico händeliano si comp ... Scrive ravennawebtv.it

’Trilogia d’autunno’, tempo di prove all’Alighieri - Iniziato il percorso che si concluderà con il debutto delle due nuove produzioni di ’Orlando’ e ’Alcina’ e con il ’Messiah’. Secondo msn.com

Ravenna Festival, prove in corso all’Alighieri per la Trilogia d’Autunno nel segno di Händel – FOTO - La Trilogia d’Autunno del Ravenna Festival è già arrivata al Teatro Alighieri: è iniziato il percorso di prove di regia e musicali che si coronerà con il ... Si legge su ravennaedintorni.it