La tassa sulle banche non causerà instabilità dice Panetta

Il governatore Bankitalia non fa drammi e Giorgetti lancia un'altra stilettata agli istituti di credito L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La tassa sulle banche non causerà instabilità, dice Panetta

