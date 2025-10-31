La Superluna più grande dell' anno arriva la luna piena del Castoro | come e quando vederla

Il prossimo 5 novembre il cielo ci offrirà un nuovo spettacolo mozzafiato: la Superluna più grande del 2025, la seconda delle tre previste quest’anno. Il nostro satellite sarà protagonista di uno show tra le stelle, a cui potremo assistere anche ad occhio nudo, nuvole permettendo.La Superluna più. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

# #superluna del castoro, quando (e dove) vederla: sarà la più grande e luminosa dell'anno - X Vai su X

Buona serata da Perugia! Vista dalla Trinità con la superluna, quella sera ad occhio nudo, era proprio cosi grande. Foto e testo: Stefania Andreoli. #perugia - facebook.com Vai su Facebook

Arriva la Superluna più grande dell'anno: il 5 novembre lo spettacolo è nel cielo - Condizioni meteo permettendo, il nostro satellite ci apparirà poco più del 7% più grande e un po' più luminoso di una Luna piena media ... Da msn.com

Superluna del Castoro, quando (e dove) vederla: sarà la più grande e luminosa dell'anno - Mercoledì 5 novembre, il nostro satellite naturale raggiungerà la fase ... Si legge su msn.com

Superluna del Castoro 2025, cosa c’è da sapere: data, significato, quando vederla in Italia - Sarà la più Super delle tre Superlune 2025 quella che brillerà in cielo a novembre. Come scrive meteo.it