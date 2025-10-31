La suite grafica Affinity diventa Affinity by Canva e gratis per tutti

Dday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La suite Affinity è stata unificata in un'unica app per macOS e Windows freemium: rimangono tutte le funzionalità dei software Affinity, che sono ora gratuite, ma si aggiungono nuove funzioni basate su AI che sono disponibili unicamente con un piano Canva Premium. 🔗 Leggi su Dday.it

la suite grafica affinity diventa affinity by canva e gratis per tutti

© Dday.it - La suite grafica Affinity diventa Affinity by Canva e gratis per tutti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

suite grafica affinity diventaI software per grafica di Affinity diventano gratuiti e si integrano con Canva - I software dell’azienda diventano un unico pacchetto completamente gratuito per l’editing di file vettoriali, il ritocco fotografico e il desktop publishing. Riporta macitynet.it

Cerca Video su questo argomento: Suite Grafica Affinity Diventa