La suite grafica Affinity diventa Affinity by Canva e gratis per tutti
La suite Affinity è stata unificata in un'unica app per macOS e Windows freemium: rimangono tutte le funzionalità dei software Affinity, che sono ora gratuite, ma si aggiungono nuove funzioni basate su AI che sono disponibili unicamente con un piano Canva Premium. 🔗 Leggi su Dday.it
