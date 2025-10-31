La suite Affinity è stata unificata in un'unica app per macOS e Windows freemium: rimangono tutte le funzionalità dei software Affinity, che sono ora gratuite, ma si aggiungono nuove funzioni basate su AI che sono disponibili unicamente con un piano Canva Premium. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - La suite grafica Affinity diventa Affinity by Canva e gratis per tutti