La stretta mira a smascherare chi usa la vendita di seconda mano per condurre una vera e propria attività commerciale La quantità di transazioni è il nuovo metro di giudizio fiscale e farà la differenza
Q uando si vende un cappotto su Vinted o si acquista un libro raro su eBay, la convinzione è che l’usato sia per definizione esente da tasse. Attenzione, perché non è sempre così. O meglio, per essere precisi, è vero che la vendita una volta ogni tanto di beni personali non è tassata, ma quando l’occasionalità si trasforma in attività abituale e organizzata, allora il problema fiscale c’è eccome. Ogni anno generiamo 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili: come ridurli? X Per questo il Fisco sta cercando rapidamente di mettere in chiaro le cose. L’Europa, con una nuova mappa, e la Cassazione, con una sentenza cardine, hanno tracciato un confine, facendo diventare l’obiettivo primario della trasparenza digitale, il “falso venditore occasionale”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
