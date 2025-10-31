La strana anomalia che unisce Luciano Spalletti e Antonio Conte finirà proprio con Napoli-Juventus

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti e Conte uniti da una strana anomalia. Nonostante i tanti anni in Serie A e le centinaia di panchine accumulate, non sono Napoli, Juventus, Inter e Italia le uniche cose ad accomunarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

strana anomalia unisce lucianoLa strana anomalia che unisce Luciano Spalletti e Antonio Conte finirà proprio con Napoli-Juventus - Parliamo di Antonio Conte e Luciano Spalletti, i due allenatori sono accomunati ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Strana Anomalia Unisce Luciano