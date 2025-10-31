La storia di Tellynonpiangere e il compleanno ai live di X Factor

Galliera (Bologna), 31 ottobre 2025 - Non capita certo a tutti di festeggiare il 24esimo anno d'età dal palco dei live di X Factor. Ad avere questo onore Tellynonpiangere, nome d'arte di Giorgio Campagnoli. Il giovane cantautore di Galliera, ieri, ha affrontato il secondo live di X Factor con il brano 'Abissale' di Tananai scelto dal suo coach, Francesco Gabbani. I complimenti di Tananai. “Ma che bravo”. Un'esibizione che ha convinto i giudici a tal punto da far 'tornare sui suoi passi' Jake La Furia: "So che al primo live avevo espresso il desiderio che Telly si esibisse osando un pò di più, uscendo dalla sua comfort zone, ma mi rendo conto, anche dopo questa bellissima esibizione, che è giusto che si segua questo percorso per lui che ha già un'identità così delineata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia di Tellynonpiangere e il compleanno ai live di X Factor

Contenuti che potrebbero interessarti

X Factor Italia. . Facciamoci deliziare dall'esibizione di Emma Marrone, con "Brutta storia" e "Apnea" #XF2025 - facebook.com Vai su Facebook

La storia di Tellynonpiangere e il compleanno ai live di X Factor - Nato a Galliera (Bologna), ha una storia personale difficile a lieto fine: adottato ha inseguito le ... Scrive msn.com

La storia di Tellynonpiangere: dall’adozione al palco di X Factor - Telly viene da una storia personale difficile, ma a lieto fine: è stato adottato da piccolo da una famiglia di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Timido, schivo e silenzioso sta rubando il cuore dei telespettatori - Telly dunque si è aggiudicato il suo posto per il terzo live dopo aver, con sguardo innegabilmente imbarazzato, ricevuto gli auguri di buon compleanno da pubblico e giuria. ilrestodelcarlino.it scrive