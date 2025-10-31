La storia di Bruno Palaia giovane missionario in Argentina

Tv2000.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude oggi il mese di ottobre, dedicato alla dimensione missionaria della Chiesa. Testimonianza del giovane missionario Bruno Palaia, degli Oblati di Maria Immacolata. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

la storia di bruno palaia giovane missionario in argentina

© Tv2000.it - La storia di Bruno Palaia, giovane missionario in Argentina

