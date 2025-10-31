La stazione spaziale fatta di Lego | un' opera di diecimila mattoncini realizzata da un pordenonese

Pordenonetoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci vuole pazienza sono a pensarci. E invece, c'è chi lo ha fatto per davvero. Si chiama Lucio Cosmo, originario di Pordenone ma che da tempo ha scelto di trasferirsi a Formigine, in provincia di Modena. L'uomo è riuscito in una piccola grande impresa: far atterrare la stazione spaziale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

stazione spaziale fatta legoDue anni e 10mila Lego per realizzare la stazione spaziale internazionale - Società: L ha realizzata Lucio Cosmo, originario di Pordenone e residente a Formigine. Lo riporta lapressa.it

Chi c’è dietro la startup che vuole lanciare la prima stazione spaziale commerciale: ha già un accordo con Musk - L'imminente fine della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), in orbita da 25 anni, segnerà l'inizio di un nuovo capitolo dell'esplorazione spaziale. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Stazione Spaziale Fatta Lego