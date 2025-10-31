La stazione spaziale fatta di Lego | un' opera di diecimila mattoncini realizzata da un pordenonese

Ci vuole pazienza sono a pensarci. E invece, c'è chi lo ha fatto per davvero. Si chiama Lucio Cosmo, originario di Pordenone ma che da tempo ha scelto di trasferirsi a Formigine, in provincia di Modena. L'uomo è riuscito in una piccola grande impresa: far atterrare la stazione spaziale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Partita il 25 ottobre, la nuova navicella cargo giapponese Htv-X ieri ha raggiunto con successo la Stazione Spaziale Internazionale consegnando circa 4 tonnellate di rifornimenti e materiali destinati agli astronauti. ? Il veicolo è stato catturato dal braccio ro - facebook.com Vai su Facebook

Htv-X, il nuovo cargo dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa, è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale Guarda il video su AsiTV tinyurl.com/mr2smcbb Oppure ascolta l’audio - X Vai su X

Chi c’è dietro la startup che vuole lanciare la prima stazione spaziale commerciale: ha già un accordo con Musk - L'imminente fine della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), in orbita da 25 anni, segnerà l'inizio di un nuovo capitolo dell'esplorazione spaziale. Da fanpage.it