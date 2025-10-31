La stagione teatrale del Corsini | Sul palco temi che ci riguardano
Le stagioni teatrali del "Corsini" di Barberino di Mugello, non sono solo una collezione, più o meno ampia di spettacoli. Ma fanno parte di un progetto culturale ben più ampio. Già il tema di quest’anno lo spiega: "Il teatro che ci ri-guarda". Con proposte e idee precise, che riguardano la parità di genere, l’ambiente, l’economia, il linguaggio, l’amore e la memoria collettiva. E ponendo accanto a nomi autorevoli del panorama contemporaneo, come Natalino Balasso, Alessandro Benvenuti, Domenico Iannacone, Saverio La Ruina e Carlotta Vagnoli, compagnie emergenti e realtà indipendenti che portano sul palco forza espressiva, radicamento nei territori e visione politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
