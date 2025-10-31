La stagione dell’influenza riparte anche il vaccino Covid Immunità ormai indebolita

Lanazione.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siena, 31 ottobre 2025 – Ad un mese dal via della campagna vaccinale in Toscana - il 1° ottobre per gli ospiti delle rsa e dal 6 per gli altri – nella nostra provincia sono già 16.926 le persone che hanno fatto l’antinfluenzale e 2.651 quelli che si sono vaccinati anche contro il Covid, con il farmaco aggiornato alla variante attuale Lp 8.1. Per quanto riguarda la vaccinazione Covid, possibile nella stessa seduta dell’antinfluenzale, a causa di ritardi nelle consegne delle dosi, il portale delle prenotazioni è stato aperto l’8 ottobre e la vaccinazione è scattata il 15 ottobre, due settimane fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la stagione dell8217influenza riparte anche il vaccino covid immunit224 ormai indebolita

© Lanazione.it - La stagione dell’influenza, riparte anche il vaccino Covid. “Immunità ormai indebolita”

Contenuti che potrebbero interessarti

La stagione dei virus. Scatta l’antinfluenzale: "Un vaccino sicuro per malattia non banale" - "Il vaccino antinfluenzale è un vaccino sicuro, sottoposto a rigorosi controlli", dice la dottoressa Severina Vincenza Errico, responsabile della Igiene Pubblica e Nutrizione zona Alta Valdelsa ... Riporta lanazione.it

Antinfluenzale, Marinoni: “Stagione impegnativa, meglio portarsi avanti con le prenotazioni” - “In base alle previsioni la prossima stagione sembra impegnativa: è meglio portarsi avanti con le prenotazioni”. Segnala bergamonews.it

Influenza, allarme anche in Puglia: sarà una stagione da record. Vaccino: quando e per chi è necessario - 2026 sono in arrivo, e i medici di famiglia stanno già iniziando a raccogliere le prenotazioni tra i pazienti fragili per avviare le ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Stagione Dell8217influenza Riparte Vaccino