Siena, 31 ottobre 2025 – Ad un mese dal via della campagna vaccinale in Toscana - il 1° ottobre per gli ospiti delle rsa e dal 6 per gli altri – nella nostra provincia sono già 16.926 le persone che hanno fatto l’antinfluenzale e 2.651 quelli che si sono vaccinati anche contro il Covid, con il farmaco aggiornato alla variante attuale Lp 8.1. Per quanto riguarda la vaccinazione Covid, possibile nella stessa seduta dell’antinfluenzale, a causa di ritardi nelle consegne delle dosi, il portale delle prenotazioni è stato aperto l’8 ottobre e la vaccinazione è scattata il 15 ottobre, due settimane fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La stagione dell’influenza, riparte anche il vaccino Covid. “Immunità ormai indebolita”

