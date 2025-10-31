La squadra Giocatori senza identità Difesa | numeri impietosi
C’è qualcosa di simbolico nel crollo della Fiorentina a San Siro. Sessanta minuti di resistenza "operaia", poi il buio. È come se la Viola avesse raccontato in un’unica partita l’intera sua stagione: coraggio a tratti e confusione costante. Stefano Pioli fin dal suo arrivo ha provato tutto: dal 3-4-1-2 estivo al 3-5-2 attuale, passando per vari esperimenti che non hanno mai generato una vera identità. Il risultato è una Fiorentina che non sa più chi è, incapace di imporre il proprio gioco e sempre più prigioniera dei propri limiti psicologici. Quando va sotto, crolla: eccezion fatta per il pari in rimonta col Bologna, ogni svantaggio si è trasformato in sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
