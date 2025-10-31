La Spezia accusato di aver spedito pacco bomba a un' agenzia di recupero crediti nei guai un sessantenne

Ilgiornaleditalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, residente a Faenza è accusato di porto abusivo di arma da guerra e minaccia aggravata: la polizia ha trovato un ordigno simile in un terreno vicino a casa dell'indagato La polizia della Spezia ha eseguito una perquisizione personale e locale a carico di un sessantenne italiano residen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la spezia accusato di aver spedito pacco bomba a un agenzia di recupero crediti nei guai un sessantenne

© Ilgiornaleditalia.it - La Spezia, accusato di aver spedito pacco bomba a un'agenzia di recupero crediti, nei guai un sessantenne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Spezia Accusato Aver Spedito