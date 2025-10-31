La Spezia accusato di aver spedito pacco bomba a un' agenzia di recupero crediti nei guai un sessantenne
L'uomo, residente a Faenza è accusato di porto abusivo di arma da guerra e minaccia aggravata: la polizia ha trovato un ordigno simile in un terreno vicino a casa dell'indagato La polizia della Spezia ha eseguito una perquisizione personale e locale a carico di un sessantenne italiano residen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un uomo di 67 anni è stato arrestato a Milano, accusato di violenza sessuale ai danni di due fratellini di 12 e 13 anni. La polizia ha cominciato a indagare dopo la denuncia presentata dalla madre dei minorenni, insospettita da alcune loro frasi che riportavano - facebook.com Vai su Facebook
Molestava le studentesse a scuola, bidello della Spezia condannato a tre anni - X Vai su X