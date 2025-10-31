La società Nervi tesi da confusione Serve un uomo di campo

La crisi della Fiorentina non è solo di campo, ma soprattutto di vertice. Dentro la società regna la confusione: ruoli sovrapposti, nervi scoperti e una catena di comando che sembra essersi allentata. Commisso continua a seguire tutto da lontano, in costante contatto con i dirigenti, ma senza mettere piede a Firenze dallo scorso aprile. Gli impegni di lavoro e i problemi di salute lo hanno costretto a gestire la crisi a distanza. In sua assenza, il dg Ferrari ha provato a mantenere la rotta ma la pressione lo ha travolto: durante la sfida col Bologna ha perso la calma di fronte ai tifosi, salvo poi riconoscere l’errore e fare autocritica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

