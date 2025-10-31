La smania da muratore di Trump travolge anche il bagno di Lincoln | L’ho rifatto meglio di prima

Non si fermano i lavori di restauro degli interni della  Casa Bianca. In un post pubblicato su  Truth Social, il presidente Donald Trump ha annunciato di aver  «rinnovato il bagno di Lincoln », spiegando di aver eliminato lo stile art déco introdotto negli anni Quaranta per restituire alla stanza un aspetto «più adatto all’epoca del grande presidente». «Era in verde art déco, totalmente inappropriato per il periodo di Lincoln – ha scritto Trump –. L’ho rifatto in marmo bianco e nero lucidato, molto più consono all’epoca, e potrebbe perfino essere il marmo originale!». Che cos’è il Lincoln Bathroom. 🔗 Leggi su Open.online

