La signora che sogna di tornare in centro

I cantieri del tram in via Indipendenza mi hanno provocato un grave disagio: sono costretta a girare con il deambulatore e con l’assistenza di una persona. Abito in zona Fiera e prima prendevo il bus 28 fino alla fine di via Indipendenza dove potevo poi fare una camminata in centro. Ora devo prendere il bus 21 fino a via Marconi e data la mia difficoltà ho perso la gioia di fare due passi in piazza Maggiore, via Rizzoli e dintorni. Giovanna Baraccani Risponde Beppe Boni Piccole storie e grandi disagi nelle pieghe dei cantieri che hanno stravolto la città. Sono i danni collaterali della marea di lavori in corso distribuiti ad ogni angolo di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ancona, la signora in rosso torna a far sognare. Ma il cuore marchigiano batte anche altrove - facebook.com Vai su Facebook

La signora che sogna di tornare in centro - I cantieri del tram in via Indipendenza mi hanno provocato un grave disagio: sono costretta a girare con il deambulatore e con l’a ... Da ilrestodelcarlino.it

Il Paradiso delle Signore, Adelaide cede per amore e va via da Villa Guarnieri. Odile è sconvolta - Settimana intensa a Il Paradiso delle Signore tra matrimoni, addii, segreti e nuove opportunità. Scrive libero.it