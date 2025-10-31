La sicurezza insicura delle nostre città
C'è una sicurezza che non rassicura. È quella che si misura nei numeri, nei decreti, nei protocolli, ma che da tempo ha smarrito la fiducia. Le nostre città, più illuminate e più presidiate, non sono più sicure perché impaurite. La paura è divenuta cultura urbana, un'architettura invisibile che plasma gli spazi e le relazioni sociali.
