La separazione è un lutto ma non si deve mai smettere di essere buoni genitori | Simona Ventura in lacrime al Grande Fratello per la storia familiare di Francesca e Simone

La casa del “Grande Fratello” diventa una valle di lacrime quando si parla della vicenda familiare di Francesca e Simone. Mamma e figlio sono reclusi tra le 4 mura dell’abitazione più spiata d’Italia e commuovono non solo i coinquilini ma anche Simona Ventura raccontando il dolore che la loro famiglia ha attraversato. A riepilogare quanto accaduto è la conduttrice nella puntata in onda il 30 ottobre su Canale 5. “Una bella storia che coinvolge tanti di noi” la definisce Ventura, a cui più volte si incrina la voce nel riportare i fatti: “Anche una famiglia apparentemente perfetta quando affronta un terremoto può crollare, e tutto finire in macerie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

