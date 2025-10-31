La scuola media è l’anello debole del sistema scolastico? I commenti su Reddit | Scarse competenze trasmesse una voragine che si apre E c’è chi propone | Sei anni di elementari poi sei di liceo

Orizzontescuola.it | 31 ott 2025

Le scuole secondarie di primo grado emergono sempre più spesso come lo snodo problematico del percorso formativo, in cui compaiono comportamenti a rischio e una diffusa percezione di inadeguatezza dei programmi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

