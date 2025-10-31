la sangiovannese turbata per la morte di bosi dice si al rinvio della partita con la rondinella

Arezzo, 31 ottobre 2025 – Società Sportiva Rondinella Marzocco ha annunciato questa mattina la prematura scomparsa del suo Presidente, Lorenzo Bosi, stroncato nella notte da un malore improvviso. Figura storica dello sport toscano, Bosi aveva solo 57 anni ed è stato per decenni un punto di riferimento per la Rondinella. Sconvolta dalla tragedia, la società ha chiesto il rinvio della partita in programma per domenica 2 novembre con la Sangiovannese. E proprio il presidente azzurro Giovanni Serafini, quello della Marzocco Sangiovannese Maurizio Minghi e i membri del Comitato Biancoazzurro rappresentati dal presidente Gennaro Lo Santo, si sono stretti attorno ai familiari e ai conoscenti della famiglia di Lorenzo Bosi, imprenditore e presidente della Rondinella Marzocco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

