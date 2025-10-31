La Russia sta perdendo… oltre 10mila soldati ucraini accerchiati
L’accerchiamento delle forze ucraine a Kupjansk e Pokrovsk (Krasnoarmijsk per i russi) stride con la propaganda di ritorno sulle magnifiche sorti e progressive di Kiev riguardo lo sviluppo della guerra, refrain che era stato abbandonato per evidente infondatezza e che ha ripreso vigore negli ultimi tempi, con i media tornati a battere sul tema che la Russia non ha le risorse per continuare a combattere e che la sua economia sarebbe prossima al collasso. Tali fandonie, che esasperano certe difficoltà che pure esistono ma sono gestibili da Mosca sia ora che in futuro (peraltro incomparabili con quelle di Kiev e della Ue), servono ad alimentare le fiamme del conflitto, a tenere alta la barra della contesa, per evitare di ammettere che la guerra è persa e che la strage diuturna dei fanti ucraini è stata ed è del tutto inutile, da cui la doppia responsabilità di quanti hanno mandato all’aria le trattative pure intercorse in questi anni. 🔗 Leggi su It.insideover.com
