La Russa junior archiviata l’accusa di stupro | Nessuna prova di consenso mancato

La Russa junior può tirare un sospiro di sollievo. Il procedimento contro il figlio del presidente del Senato Ignazio e l’amico Tommaso Gilardoni si è concluso con l’archiviazione dell’indagine. I due erano accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza, oggi 24enne, conosciuta in discoteca a Milano. La giovane aveva deciso di denunciarli alcuni mesi dopo l’accaduto, sostenendo di essere stata violentata nella casa di Leonardo Apache al termine della serata. La denuncia non era tuttavia sostenuta da alcuna prova che evidenziasse la condotta illecita. Per questo, secondo il giudice, gli elementi a loro carico, «non possono essere ritenuti idonei a fondare un giudizio di ragionevole previsione di condanna». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La Russa junior, archiviata l’accusa di stupro: «Nessuna prova di consenso mancato»

