La Rsa di Roveredo chiude a fine anno | Privilegiata la sanità privata

Pordenonetoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Residenza Sanitaria Assistenziale di Roveredo in Piano chiuderà il 31 dicembre. La struttura, pubblica e gestita in appalto dalla cooperativa KCS, non rientrerà più nella programmazione dell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale (AsFo). Una decisione che ha riacceso il dibattito sul futuro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

