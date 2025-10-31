La Rsa di Roveredo chiude a fine anno | Privilegiata la sanità privata
La Residenza Sanitaria Assistenziale di Roveredo in Piano chiuderà il 31 dicembre. La struttura, pubblica e gestita in appalto dalla cooperativa KCS, non rientrerà più nella programmazione dell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale (AsFo). Una decisione che ha riacceso il dibattito sul futuro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
