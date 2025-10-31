La rivista francese ha violato la loro privacy diffondendo foto rubate durante un soggiorno privato sulla neve con i figli George Charlotte e Louis
W illiam e Kate hanno trionfato in un’azione legale contro Paris Match, che ad aprile aveva diffuso foto rubate durante un soggiorno privato sulla neve con i figli George, Charlotte e Louis. Le immagini ritraevano la famiglia sulle piste da sci e sul balcone di uno chalet nelle Alpi francesi. William e Kate ad un “racy” party nel Berkshire per i 50 anni di James Matthews X Leggi anche › Telecamere senza limiti. E la privacy? William e Kate vincono la causa contro Paris Match. Il caso è nato ad aprile, quando Paris Match ha dedicato ampio spazio a una serie di scatti realizzati con potenti teleobiettivi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
