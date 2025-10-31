La riforma Valditara sulla maturità nasce già vecchia

Noi boomer, oltre ad essere responsabili di tutto, siamo anche un po’ disorientati perché non sappiamo mai se i cambiamenti che la politica ci impone siano un passo avanti oppure uno indietro. Quello che a volte è spacciato per nuovo non è altro che una riedizione, in versione peggiorata, del vecchio. Ho pensato a questo mentre i quotidiani ci informavano sul nuovo esame di fine ciclo delle superiori voluto da Valditara, e approvato dal Parlamento. La sua riformina è tutto fuorché nuova. C’è una frenesia del fare che è molto sospetta e che comunque non porta da nessuna parte se non alla restaurazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

