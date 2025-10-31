La riforma Valditara sulla maturità nasce già vecchia
Noi boomer, oltre ad essere responsabili di tutto, siamo anche un po’ disorientati perché non sappiamo mai se i cambiamenti che la politica ci impone siano un passo avanti oppure uno indietro. Quello che a volte è spacciato per nuovo non è altro che una riedizione, in versione peggiorata, del vecchio. Ho pensato a questo mentre i quotidiani ci informavano sul nuovo esame di fine ciclo delle superiori voluto da Valditara, e approvato dal Parlamento. La sua riformina è tutto fuorché nuova. C’è una frenesia del fare che è molto sospetta e che comunque non porta da nessuna parte se non alla restaurazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Mister Lex. . Nel Taccuino di Mister Lex del 30 ottobre 2025: • Via libera definitivo alla riforma costituzionale dei magistrati, ma si va verso il referendum • La Corte dei conti blocca il Ponte sullo Stretto per dubbi sulla copertura finanziaria • La riforma Valditara tr - facebook.com Vai su Facebook
Approvata la riforma della #maturità, cambia l’esame e non solo. #Valditara: una svolta importante askanews.it/2025/10/28/app… - #scuola - X Vai su X
Valditara,con via libera dl a Senato confermata riforma Maturità - "Con il via libera del Senato al ddl As 1634, si confermano le innovazioni introdotte in sede di Consiglio dei Ministri con la riforma dell'Esame di Maturità. ansa.it scrive