Il Senato dà l’ok (con 112 voti, 59 no e 9 astenuti) al ddl che separa le carriere dei magistrati e mette mano ai difetti del sistema. Festeggiano Fi e Lega. Ora tocca ai cittadini. Il ministro: «Non politicizzare il quesito». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La riforma Nordio arriva in porto. Il premier: «Anm contraria a tutto»