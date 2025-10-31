La richiesta di un consigliere di Petralia Sottana | Istituire una sede concorsuale permanente a Palermo

“Esprimo il mio profondo disappunto in merito alla totale assenza di sedi concorsuali a Palermo. È davvero paradossale che il capoluogo di Regione non disponga di una sede dove poter svolgere i concorsi pubblici, costringendo i candidati residenti nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Cosa c'è dietro la richiesta via pec del consigliere di Fratelli d'Italia Marco Ferrara che ha chiesto interventi urgenti per il ripristino del decoro alla Villa Comunale di Frosinone. Il partito di Giorgia Meloni ha lanciato un segnale chiaro a Mastrangeli: d'ora in avan - facebook.com Vai su Facebook

Bagna Caöda e Battuta al coltello di Trinità “superstar” a Petralia Sottana - Durante la “Fiera dei sapori madoniti” Durante la festa e per l’intera settimana l’amministratrice, insieme al consigliere Dogliani e a dei rappresentanti della Protezione Civile, ha visitato anche i ... Lo riporta targatocn.it

Sicilia. Sindaci scrivono a Lorenzin: “Non chiudete il punto nascita di Petralia Sottana” - "Per raggiungere l'ospedale di Termini Imerese ci vuole, in condizioni ottimali, più di un'ora e mezza. Come scrive quotidianosanita.it