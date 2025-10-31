La ribellione è una virtù in un libro storie di disobbedienza civile

Roma, 31 ott. (askanews) – TS Edizioni pubblica, anche in formato e-book, “La ribellione è una virtù. Storie, avventure e ritratti di disobbedienza civile”, di Mario Lancisi in collaborazione con Maria Zipoli. “L’obbedienza non è più una virtù”, scriveva don Lorenzo Milani e con una citazione del sacerdote fiorentino si apre il testo che l’autore dedica ai bambini di Gaza: “La scuola deve tendere tutta nell’attesa di quel giorno glorioso in cui lo scolaro migliore le dice: ‘Povera vecchia, non ti intendi più di nulla!’ e la scuola risponde con la rinuncia a conoscere i segreti del suo figliolo, felice soltanto che il suo figliolo sia vivo e ribelle”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it