La Regione Toscana apre all' intelligenza artificiale | nasce Chiedilo a me il chatbot che parla con i cittadini

Firenzetoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Toscana compie un nuovo passo nel percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione con il lancio di “Chiedilo a Me”, il primo chatbot conversazionale basato su intelligenza artificiale generativa a disposizione dei cittadini, realizzato in collaborazione con Net7, agenzia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

L'IA entra nei servizi pubblici: la Regione Toscana lancia 'Chiedilo a Me', il chatbot sviluppato dall'azienda pisana Net7 - Da oggi la Regione Toscana mette a disposizione dei cittadini una piattaforma conversazionale basata su intelligenza artificiale generativa, denominata ... Lo riporta gonews.it

regione toscana apre intelligenzaBTO 2025, a Firenze il turismo del futuro: l’intelligenza umana incontra quella artificiale - Travel”, per raccontare un turismo sempre più ibrido, sostenibile e guidato dai dati ... Come scrive intoscana.it

Intelligenza artificiale nella vendemmia,sceglie acini migliori - Accade alle Tenute del Cerro, gruppo presente in Umbria e Toscana con cinque tenute vitivinicole. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Toscana Apre Intelligenza