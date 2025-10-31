La reazione di Milly Carlucci alla triste notizia su Andrea Delogu | ecco cosa ha detto

Milly Carlucci esprime le sue condoglianze ad Andrea Delogu per la tragica perdita del fratello. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - La reazione di Milly Carlucci alla triste notizia su Andrea Delogu: ecco cosa ha detto

Altre letture consigliate

"La reazione di Simona Ventura". Un altro addio al Grande Fratello e la conduttrice stavolta non si trattiene: cosa è successo dopo l'uscita di Donatella (FOTO) - facebook.com Vai su Facebook

Oggi i funerali di Evan Delogu. Milly Carlucci: "Agghiacciante quello che è successo ad Andrea" - Il ragazzo, 18 anni, mercoledì pomeriggio ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della luce a Bellaria. Riporta rainews.it

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu salta la puntata di sabato? Milly Carlucci rompe il silenzio - Nel corso della puntata de La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha espresso vicinanza ad Andrea Delogu dopo la scomparsa del fratello. Secondo libero.it

''È agghiacciante'': Milly Carlucci sconvolta dopo la tragedia di Andrea Delogu, spiega se Ballando andrà in onda regolarmente - Milly Carlucci ha rotto il silenzio sulla tragedia che ha colpito ieri, mercoledì 30 ottobre, Andrea Delogu, tra i ... Si legge su gossip.it