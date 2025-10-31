La Querzoli si prepara a sfidare la San Severino Volley forte del recupero dell' opposto Bigarelli
La Querzoli Volley Forlì torna a scaldare i motori e, galvanizzata dalla netta vittoria per 3 set a 0 ottenuta lo scorso sabato contro la favorita Cavallino 4 Torri Ferrara, si prepara per un altro cruciale appuntamento casalingo. Il calendario del campionato nazionale di Serie B, Girone D, mette. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Querzoli cade a San Marino: Promopharma vince 3-0 e interrompe la serie - Si ferma sul Titano la serie di vittorie consecutive (tre) della Querzoli, piegata dalla Promopharma 3- Da ilrestodelcarlino.it
Querzoli, debutto col derby a San Mauro Pascoli Bleu Line, subito big match contro Corridonia - La Federvolley ha diramato i calendari definitivi dei campionati nazionali di serie B, che prenderanno il via nel weekend del 23 e 24 gennaio per terminare il 28 marzo. Riporta ilrestodelcarlino.it