La Puglia secondo Conte e l' appello a Decaro | Guardiamo avanti con serietà competenza e partecipazione

Questa sera Foggia ha accolto Giuseppe Conte per una partecipata iniziativa politica in sostegno di Antonio Decaro, candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Puglia. L’evento, che si è svolto in Piazza Mercato, ha richiamato numerosi cittadini e simpatizzanti del Movimento 5. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altre letture consigliate

Dalla Puglia a Corinaldo, dalla Costiera Amalfitana alla Liguria: ecco le destinazioni italiane più amate secondo la reputazione digitale - facebook.com Vai su Facebook

Grottaglie, al via il secondo anno accademico dell’Aerotech Academy: raddoppiano gli studenti - X Vai su X

Conte, riforma giustizia serve solo a salvare i politici - "Il governo dovrebbe preoccuparsi degli stipendi reali degli italiani e di tagliare le tasse. Secondo ansa.it

Conte in Puglia per sostenere Decaro - Dal 31 ottobre al 2 novembre il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Puglia per una serie di eventi e incontri sul territorio in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novemb ... Da rainews.it

Conte in Puglia per sostenere il candidato presidente Decaro - Dal 31 ottobre al 2 novembre il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Puglia per una serie di eventi e incontri sul territorio in vista ... Come scrive corrieresalentino.it