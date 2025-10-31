La provincia di Novara è nel registro dei centri che aiutano gli uomini autori di violenza

La Regione Piemonte ha riconosciuto l'iscrizione della Provincia di Novara al registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza (Cuav).I Centri per uomini autori di violenza sono luoghi in cui chi ha esercitato comportamenti violenti può intraprendere un percorso di cambiamento con il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it