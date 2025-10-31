La provincia di Novara è nel registro dei centri che aiutano gli uomini autori di violenza
La Regione Piemonte ha riconosciuto l'iscrizione della Provincia di Novara al registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza (Cuav).I Centri per uomini autori di violenza sono luoghi in cui chi ha esercitato comportamenti violenti può intraprendere un percorso di cambiamento con il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altre letture consigliate
Sta per partire il torneo più atteso della provincia di Novara! Da novembre a maggio arrivano i Tornei di Calcio CUN x Bombeer: Calcio a 5 al Bulè Sport Village Calcio a 8 allo Stadio Bellinzago Non il solito torneo: partite spettacolari, organizzazione - facebook.com Vai su Facebook